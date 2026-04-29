Dybala pensa al Boca: “Sarebbe bello giocare con Paredes”

Il futuro di Paulo Dybala resta incerto: l’argentino sogna il Mondiale e prepara la sfida contro la Fiorentina.

Il mese di maggio potrebbe essere l’ultimo per Paulo Dybala nella Capitale: il contratto scadrà il 30 giugno e contatti per il rinnovo non ce ne sono stati. Tuttavia, ha voglia di riportare la Roma in Champions League e magari riuscire a strappare la convocazione per il Mondiale: “Tutti vorremmo giocare con l’Argentina, ma non sarà facile. Devo ritrovare ritmo e continuità di minuti. Il mio obiettivo è essere al Mondiale, ma passa tutto dal mio club”, ha dichiarato in un’intervista a ‘Lo del Pollo’.

Dybala tra Roma e Boca Juniors

Una circostanza durante la quale ha anche strizzato l’occhio al: “Oggi difendo la maglia della Roma, ma nel calcio non si sa mai cosa può accadere. Sarebbe bellissimo ritrovare Paredes. Ci sentiamo sempre da quando è andato via. Qualche giorno fa è uscita una mia foto con la maglia del Boca, l’ha mandata nel gruppo WhatsApp chiedendo se fosse l’intelligenza artificiale. Ci siamo fatti una grossa risata”.

A spingere per il ritorno a Buenos Aires c’è pure la moglie di Dybala (causa lavoro). La pista, però, è ancora fredda e Delgado, direttore sportivo degli Xeneizes, ha smentito contatti. A fine stagione il fantasista, seguito parallelamente da club turchi e statunitensi, prenderà la sua decisione, ma la sensazione è che le strade si divideranno.

Nel presente, invece, c’è la Fiorentina e questo pomeriggio riprenderanno gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Gasperini. La Joya ci sarà, ma difficilmente partirà titolare. Tutto pronto invece per il ritorno di Koné, che ha smaltito la lesione al bicipite femorale. Per la sfida con i viola sono stati già staccati 58mila biglietti.

IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi)