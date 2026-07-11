Rivoluzione in FIGC: ufficiale Paolo Maldini, sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia

La FIGC apre un nuovo capitolo della propria storia. Dopo l’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, arriva la prima grande nomina.
La scelta di Malagò
Con un comunicato ufficiale, la FIGC ha annunciato la nomina di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Federazione. L’ex capitano e dirigente del Milan assumerà anche la presidenza del Club Italia, diventando uno dei principali riferimenti del nuovo corso voluto dal presidente Giovanni Malagò.
Leonardo al suo fiancoInsieme a Maldini entrerà a far parte della Federazione anche Leonardo, che ricoprirà il ruolo di advisor. I due lavoreranno fianco a fianco nella definizione delle strategie tecniche e organizzative della FIGC, con l’obiettivo di rilanciare il progetto azzurro e dare continuità al percorso di crescita del calcio italiano.
Ora il nuovo CT
Definite le prime figure chiave dell’area tecnica, l’attenzione della Federazione si sposta ora sulla scelta del prossimo commissario tecnico della Nazionale. Nei prossimi giorni la FIGC proseguirà il lavoro per individuare il profilo a cui affidare la guida dell’Italia, completando così il nuovo assetto dirigenziale voluto da Malagò.