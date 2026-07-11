Roma, occhi su Tresoldi: il nuovo attaccante può arrivare anche senza l’addio di Dovbyk

Gasperini lo considera il profilo ideale per completare il reparto offensivo, ma la trattativa resta complessa

La Roma prosegue la propria strategia di mercato per rafforzare l’attacco e continua a seguire con grande attenzione Nicolò. L’italo-tedesco è ritenuto uno dei profili più adatti a completare il reparto avanzato a disposizione di Gian Piero Gasperini, che lo vede come valida alternativa a Donyell Malen.

Il centravanti avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento in giallorosso, dimostrando entusiasmo per la possibilità di approdare nella. Adesso resta in attesa che il club acceleri le operazioni con la società proprietaria del cartellino. Secondo quanto riferito da Sportitalia, l’eventuale acquisto dinon sarebbe subordinato alla cessione di Artem. L’attaccante ucraino, infatti, è ancora parte della rosa e al momento non si registrano sviluppi concreti sul suo futuro. Per questo motivo la dirigenza romanista starebbe valutando di procedere comunque con l’investimento, indipendentemente da un’eventuale partenza del bomber.

Il nodo principale riguarda la valutazione economica del giocatore. Il Bruges continua infatti a chiedere una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, richiesta considerata elevata ma che non ha fatto perdere interesse alla