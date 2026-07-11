La Roma continua a lavorare senza sosta sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini i rinforzi richiesti prima dell’inizio della nuova stagione.
Dodò verso la Premier
Secondo quanto riportato da Sky Sport, la pista che porta a Dodò si è raffreddata sensibilmente. Il Nottingham Forest avrebbe infatti avviato i contatti con la Fiorentina per portare il brasiliano in Premier League, prendendo un vantaggio importante nella corsa all’esterno viola. Un’ipotesi che, inoltre, non rappresentava la priorità assoluta di Gian Piero Gasperini.
Moreira resta il preferitoIn cima alla lista della Roma c’è infatti Diego Moreira. Il laterale dello Strasburgo è considerato il profilo ideale per rinforzare la corsia mancina e, secondo le ultime indiscrezioni, il club giallorosso avrebbe comunicato alla società francese la disponibilità a superare i 35 milioni di euro pur di arrivare al talento belga.
Gasp aspetta il colpo
Con il ritiro ormai alle porte, la dirigenza capitolina vuole accelerare per regalare a Gasperini un rinforzo di livello internazionale. Moreira resta l’obiettivo principale per una fascia che la Roma intende completare con un investimento importante in vista della stagione del ritorno in Champions League.