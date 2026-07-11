Calciomercato Roma, ostacoli per Moreira: lo Strasburgo fissa un prezzo elevato

I giallorossi preparano un’offerta, ma la valutazione del club francese resta molto distante

Diego Moreira continua a essere uno dei principali obiettivi della Roma per rinforzare le corsie esterne in vista della prossima stagione. Il laterale belga, capace di giocare sia da esterno sinistro sia in posizione più avanzata, è un profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza e da Gian Piero Gasperini. Nonostante l’interesse concreto del club capitolino, la trattativa si presenta tutt’altro che semplice. Lo Strasburgo, proprietario del cartellino del classe 2004, valuta infatti il giocatore circa 50 milioni di euro, una richiesta considerata molto elevata.

Offerta della Roma lontana dalla richiesta

La Roma, secondo le indiscrezioni, starebbe lavorando a una proposta vicina ai 30 milioni di euro, una cifra sensibilmente inferiore rispetto alle pretese del club francese. Al momento la distanza economica tra domanda e offerta resta ampia e rappresenta il principale ostacolo alla buona riuscita dell’operazione. I prossimi giorni saranno utili per capire se esistono margini per ridurre il divario e mantenere viva una trattativa che, allo stato attuale, appare in salita.