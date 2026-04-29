Super tridente, è l’ora. Wesley alza il ritmo

La Roma prova l’assalto alla Champions. Dovrebbe rivedersi il tridente con Malen, Dybala e Soulé schierato una sola volta dall’inizio. Wesley titolare inamovibile.

La Gazzetta dello Sport (F.Balzani) – La destinazione Europa è già tra le mappe del navigatore, ma per imboccare la strada giusta serve non sbagliare le ultime quattro uscite. La prima porta alla sfida di lunedì contro la Fiorentina all’Olimpico, penultimo impegno casalingo della stagione. Nel pomeriggio, la squadra si ritroverà a Trigoria per preparare la sfida dopo i due giorni di riposo concessi da Gasperini. Nel mirino il possibile sorpasso sul Como impegnato sul Napoli per la sicurezza dell’Europa League e il tentativo di recuperare terreno sulla Juve per un quarto posto difficile ma non impossibile.

Gasp avrà quasi tutta la rosa a disposizione fatta eccezione per Pche dovrebbero tornare la prossima settimana. Sarà pronto già nelle prossime ore, inveceche si rivedrà in gruppo dopo un mese e mezzo ai box a causa di una lesione alla coscia. Il francese punta a tornare tra i convocati e alla staffetta con

In attacco, a distanza di quasi 100 giorni, dovrebbe rivedersi il tridente formato da Soulé, Dybala e Malen mentre a sinistra, a sgasare, ci penserà ancora Wesley. Il vero talismano di Gasperini come testimoniano i numeri: con il brasiliano in campo la media è 1,89 punti a partita, quando è assente scende a 1,43. Ma a variare sono soprattutto le grandi occasioni create: 2,33 a gara contro 0,86 senza Wesley. Confermata, infine, la squalifica di El Aynaoui che tornerà per la sfida contro il Parma del 10 maggio.