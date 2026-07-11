Calciomercato Roma, Soulé torna a Trigoria: il futuro resta tutto da decidere

L’argentino rientra dalle vacanze in vista del raduno e non si sbilancia sulla permanenza in giallorosso

Il futuro di Matias Soulé continua a essere uno dei temi più caldi del mercato della Roma. L’attaccante argentino è tra i giocatori che potrebbero lasciare il club nel corso della sessione estiva, anche se al momento non ci sono certezze sul suo destino. Nella giornata di oggi il classe 2003 è rientrato nella Capitale dopo il periodo di vacanza per raggiungere la squadra in vista del raduno previsto lunedì 13 luglio a Trigoria, dove inizierà la preparazione agli ordini di Gian Piero Gasperini.

Le parole di Soulé sul suo futuro

Intercettato all’aeroporto, il giocatore ha parlato del suo rientro e della nuova stagione:

“Come stai? Sto bene, sono pronto per ricominciare. Ovviamente sono contento per la Champions. Se resto? Sinceramente non lo so, sono appena arrivato”.

Alla domanda su un eventuale messaggio da rivolgere ai tifosi giallorossi, Soulé ha risposto in modo molto sintetico:

“No, niente”.

Le dichiarazioni confermano come la situazione dell’ex Juventus sia ancora aperta e che il suo futuro verrà definito nel corso delle prossime settimane di