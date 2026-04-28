Il futuro di Paulo Dybala resta uno dei temi più caldi in casa Roma, con il contratto dell’argentino in scadenza il 30 giugno e, al momento, non si registrano contatti concreti per il rinnovo.

A fare chiarezza è stato lo stesso Dybala, intervenuto ai microfoni del giornalista Pollo Álvarez, soffermandosi anche sull’obiettivo personale legato alla Nazionale e al prossimo Mondiale da disputare:

“Tutti vorremmo giocare con la Nazionale argentina, ovviamente non sarà facile. Il mio obiettivo è essere presente al Mondiale, ma prima devo star bene con il mio club. Penso di dover dimostrare a Scaloni che sono in forma nel mio club, che sono all’altezza di ciò che vuole”.

Dybala: “Paredes? Ci vediamo sempre meno e ci piacerebbe passare più tempo insieme.”

Nel frattempo, dalcontinuano ad arrivare segnali e suggestioni. In particolare, il legame con Leandro Paredes resta forte e alimenta le voci di un possibile approdo al Boca Juniors e il calciatore giallorosso ha spiegato la situazione da

“Ricevo messaggi da lui, da sua moglie, e ci sentiamo sempre con loro. Dal giorno in cui se n’è andato è stato molto triste per noi a causa del rapporto che avevamo con la sua famiglia. Ci vediamo sempre meno, quindi continuano a ricordarmelo. Ci mancano molto, ma non so cosa potrebbe succedere. Ci piacerebbe passare più tempo con loro”.

Nonostante le aperture emotive, la posizione sul presente resta chiara:

“Ora gioco per la Roma, devo difendere questa maglia e non si sa mai”.