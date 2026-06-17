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Nations League, debutto dell’Italia a Roma: gli Azzurri sfidano il Belgio all’Olimpico

Redazione
Pubblicato 2 giorni fa il 17/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Nations League, debutto dell’Italia a Roma: gli Azzurri sfidano il Belgio all’Olimpico

La Nazionale inizierà il proprio cammino nella competizione europea il 25 settembre nella Capitale. In calendario anche le sfide contro Turchia e Francia

Lo Stadio Ol impico sarà il palcoscenico della prima gara dell’Italia nella quinta edizione della UEFA Nations League. Gli Azzurri scenderanno in campo il prossimo 25 settembre contro il Belgio, dando il via a un nuovo percorso internazionale dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali. La selezione italiana dovrebbe ripartire da una nuova gestione tecnica che, salvo cambiamenti dell’ultima ora, potrebbe essere nuovamente affidata a Roberto Mancini.

Il calendario dell’Italia nel Gruppo 1

Inserita nel Gruppo 1 della Lega A, l’Italia avrà un calendario particolarmente impegnativo nella prima finestra dedicata alle nazionali. Dopo l’esordio nella Capitale contro il Belgio, gli Azzurri saranno attesi dalla trasferta in Turchia il 28 settembre e da quella in Francia il 2 ottobre. La prima fase si concluderà il 5 ottobre allo Stadio Dall’Ara di Bologna, dove la Nazionale ospiterà la Turchia allenata da Vincenzo Montella.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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