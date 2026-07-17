Roma, spunta Muldur per la fascia destra: il dopo Celik può ancora essere turco

La Roma continua a sondare il mercato alla ricerca del sostituto di Zeki Celik.

Muldur entra nella lista

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Roma starebbe seguendo anche Mert Muldur, esterno destro del Fenerbahce. Il classe 1997 conosce già molto bene il campionato italiano grazie all’esperienza con la maglia del Sassuolo tra il 2019 e il 2023 ed è apprezzato per la sua duttilità, potendo giocare sia sulla fascia sinistra che come difensore centrale.

Un’occasione di mercato

Tante alternative per Gasperini

Il contratto dicon ilè in scadenza il 30 giugno 2027, una situazione che potrebbe favorire un’eventuale cessione già in questa sessione di mercato. Inoltre, il difensore nato aè in possesso del passaporto comunitario, un dettaglio che rappresenta un ulteriore vantaggio per un possibile trasferimento in

Muldur si aggiunge così alla lista dei candidati per la corsia destra, dove la Roma continua a valutare diversi profili dopo la partenza di Celik. Restano infatti monitorati anche El Ouadhi, Nahuel Molina, Dodô e altre soluzioni, con l’obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini un esterno affidabile il prima possibile.