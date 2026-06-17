Roma, Svilar attira l’interesse di diversi club: si muove il mercato attorno al portiere giallorosso

Le big europee su Svilar

La Roma si avvicina alla scadenza del 30 giugno con la necessità di definire alcune operazioni in uscita per migliorare la situazione economica e generare plusvalenze. Tra i nomi maggiormente accostati a una possibile cessione resta quello di Matias Soulé, anche se al momento non risultano offerte ufficiali arrivate a Trigoria per l’attaccante argentino. Nel frattempo emerge una novità che riguarda Mile Svilar. Il portiere, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni e arrivato nella Capitale a parametro zero nell’estate del 2022, avrebbe attirato l’attenzione di diversi club europei interessati a monitorarne la situazione.

A fare il punto è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Ci sono dei club che stanno iniziando a contattare la Roma per il portiere”.