Roma, Koné resta osservato speciale: il Manchester United valuta anche altri profili

I Red Devils non hanno ancora preso una decisione sul centrocampista francese: i giallorossi fissano il prezzo

Il futuro di Manu Koné continua ad attirare l’attenzione del mercato internazionale. Il centrocampista della Roma, protagonista di un buon Mondiale con la Francia, è finito tra i nomi monitorati da diversi club di Premier League, con Manchester United e Chelsea che seguono da vicino la sua situazione.

Lo United amplia la lista dei candidati

Nelle ultime settimane il Manchester United ha valutato concretamente il profilo di Koné, anche se il francese non rappresenta l’unica opzione presa in considerazione per rinforzare il centrocampo.

Secondo quanto riportato da TeamTalk, il club inglese starebbe seguendo anche Sander Berge del Fulham e Nicolas Raskin dei Rangers. Due alternative che potrebbero influenzare le strategie di mercato dei Red Devils, intenzionati a scegliere con attenzione il prossimo innesto per la mediana. Nei giorni scorsi si era parlato anche di una possibile trattativa già avviata tra Manchester United e Roma, indiscrezione che non ha trovato conferme nelle ore successive.

La Roma non abbassa le pretese

Dal canto suo, il club capitolino non ha intenzione di privarsi facilmente del centrocampista francese. La dirigenza considera Koné un elemento di grande valore e prenderà in esame un’eventuale cessione soltanto davanti a una proposta ritenuta adeguata.