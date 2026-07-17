Roma, parla Gasperini: fissata la conferenza stampa domani alle 14

Sale l’attesa per il primo appuntamento ufficiale con Gian Piero Gasperini davanti ai media dall’inizio del ritiro.
Appuntamento alle 14
La Roma ha fissato per domani alle ore 14 la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini. L’allenatore giallorosso risponderà alle domande dei cronisti presenti alla vigilia del primo test amichevole della preparazione estiva, in programma domenica contro la formazione Primavera.
Tra campo e mercato
L’attenzione non sarà rivolta soltanto al lavoro svolto in questi primi giorni di ritiro, ma anche alle strategie di mercato. La Roma
è infatti ancora in attesa di sbloccare le prime operazioni in entrata e Gasperini
spera di poter accogliere almeno un nuovo rinforzo nelle prossime ore, con la trattativa per Crysencio Summerville
che resta una delle più calde.
Le prime indicazioni della nuova Roma
Dopo l’intervista concessa a Rai Radio 1
nel giorno del raduno, Gasperini
tornerà a parlare pubblicamente per fare il punto sull’avvio della preparazione. La conferenza sarà l’occasione per conoscere le prime valutazioni del tecnico sul gruppo a disposizione e le aspettative in vista dell’inizio della nuova stagione.