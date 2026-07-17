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Roma, Gasperini vuole Summerville subito: attesa la chiusura entro 72 ore

Guido Rufino
Pubblicato 2 ore fa il 17/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, Gasperini vuole Summerville subito: attesa la chiusura entro 72 ore

La Roma accelera sul mercato e punta a regalare a Gian Piero Gasperini il primo grande rinforzo offensivo. 

Gasperini spinge per la chiusura

L’allenatore della Roma avrebbe chiesto un’accelerazione sul fronte del mercato in entrata e si aspetta sviluppi concreti a brevissimo. Secondo quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta, il tecnico giallorosso confida di poter avere Summerville a disposizione entro le prossime 48-72 ore, così da inserirlo il prima possibile nel lavoro di Trigoria.

Pronta una nuova offerta

Per arrivare alla fumata bianca, la Roma sarebbe pronta a migliorare la propria proposta. Oltre all’offerta destinata al West Ham, il club capitolino starebbe valutando di ritoccare anche il contratto del giocatore, mettendo sul tavolo un ingaggio vicino ai 4 milioni di euro netti a stagione per convincere definitivamente l’esterno olandese.

Ore decisive per il mercato giallorosso

Le prossime ore potrebbero quindi rivelarsi decisive. Summerville resta il primo nome sulla lista di Gasperini e della dirigenza, che vuole chiudere l’operazione prima di eventuali inserimenti di altri club. La sensazione è che la trattativa sia entrata nella sua fase più delicata e che il verdetto possa arrivare già entro il fine settimana.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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