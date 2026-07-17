Roma, Gasperini vuole Summerville subito: attesa la chiusura entro 72 ore

La Roma accelera sul mercato e punta a regalare a Gian Piero Gasperini il primo grande rinforzo offensivo.

Gasperini spinge per la chiusura

L’allenatore della Roma avrebbe chiesto un’accelerazione sul fronte del mercato in entrata e si aspetta sviluppi concreti a brevissimo. Secondo quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta, il tecnico giallorosso confida di poter avere Summerville a disposizione entro le prossime 48-72 ore, così da inserirlo il prima possibile nel lavoro di Trigoria.

Pronta una nuova offerta

Ore decisive per il mercato giallorosso

Per arrivare alla fumata bianca, lasarebbe pronta a migliorare la propria proposta. Oltre all’offerta destinata al, il club capitolino starebbe valutando di ritoccare anche il contratto del giocatore, mettendo sul tavolo un ingaggio vicino ainetti a stagione per convincere definitivamente l’esterno olandese.

Le prossime ore potrebbero quindi rivelarsi decisive. Summerville resta il primo nome sulla lista di Gasperini e della dirigenza, che vuole chiudere l’operazione prima di eventuali inserimenti di altri club. La sensazione è che la trattativa sia entrata nella sua fase più delicata e che il verdetto possa arrivare già entro il fine settimana.