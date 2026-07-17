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Romano saluta la Roma: “Il percorso in giallorosso è stato importante, debuttare un’emozione speciale”

Guido Rufino
Pubblicato 2 giorni fa il 17/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Romano saluta la Roma: “Il percorso in giallorosso è stato importante, debuttare un’emozione speciale”

Nuova avventura per Alessandro Romano. Il giovane centrocampista classe 2006 ha lasciato la Roma per trasferirsi al Cagliari. 

La crescita tra Roma e Spezia

Romano ha parlato del percorso che lo ha portato fino alla Serie A, sottolineando l’importanza delle esperienze vissute negli ultimi anni. “L’esperienza allo Spezia mi ha fatto crescere tantissimo. Non mi aspettavo di ricevere tutta quella fiducia e quel minutaggio, ma fin dal primo giorno ho dato tutto me stesso”, ha raccontato il centrocampista, riconoscendo il valore del prestito che gli ha permesso di maturare.

Il legame con i colori giallorossi

Il classe 2006 ha poi dedicato un pensiero alla Roma, club nel quale è cresciuto calcisticamente e con cui ha vissuto il primo grande passo tra i professionisti. “Anche il percorso alla Roma è stato molto importante per la mia crescita e debuttare con quella maglia è stata un’emozione speciale”, ha dichiarato Romano, ricordando uno dei momenti più significativi della sua carriera.

Nuova sfida a Cagliari

Ora il giovane centrocampista è pronto a mettersi a disposizione del nuovo allenatore in Sardegna. Romano ha spiegato di poter ricoprire più ruoli in mezzo al campo, dal centrocampista centrale al mediano fino alla mezzala, mostrando grande disponibilità: “L’importante è aiutare la squadra. Cerco di farmi trovare pronto in qualsiasi situazione”. Una nuova tappa per continuare un percorso di crescita iniziato proprio nella Capitale.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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