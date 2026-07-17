Sfuma Ederson per la Roma: il brasiliano resta all’Atalanta, rinnovo fino al 2031 in arrivo

La Roma continua a valutare diversi profili per rinforzare il centrocampo, ma uno dei nomi accostati nelle ultime ore sembra destinato a uscire definitivamente dalla lista.
Niente reunion con Gasperini
Il possibile ricongiungimento tra Gian Piero Gasperini ed Ederson alla Roma non si farà. Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi di un trasferimento del centrocampista brasiliano nella Capitale, soprattutto dopo il mancato approdo al Manchester United, tornato invece a interessarsi a Manu Koné.
La fonte e il rinnovoSecondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo tra Ederson e l’Atalanta per il rinnovo del contratto sarebbe ormai in chiusura. Il centrocampista dovrebbe firmare un nuovo accordo quinquennale, con scadenza fissata al 2031, confermandosi così uno dei punti di riferimento del progetto nerazzurro.
Roma costretta a guardare altrove
La permanenza di Ederson a Bergamo chiude quindi una possibile pista per la Roma, che dovrà continuare a monitorare altre soluzioni in caso di partenza di Koné. L’Atalanta, invece, si prepara a blindare uno dei suoi uomini più importanti, con il brasiliano pronto a vivere un nuovo capitolo della sua esperienza sotto la guida tecnica di Sarri.