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La Roma pensa allo “sgarbo” alla Juventus: Thuram è l’idea se parte Koné

Guido Rufino
Pubblicato 43 minuti fa il 17/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
La Roma pensa allo “sgarbo” alla Juventus: Thuram è l’idea se parte Koné

Il caso Celik continua a lasciare strascichi in casa Roma. La dirigenza giallorossa guarda proprio in casa bianconera per l’eventuale sostituto di Manu Koné.

Thuram diventa una suggestione

La possibile cessione di Manu Koné, seguito con attenzione da diversi club di Premier League, obbliga la Roma a valutare possibili alternative. Secondo quanto riportato da SportMediaset, tra i nomi finiti sul taccuino di Trigoria c’è quello di Khéphren Thuram. Al momento si tratta di una semplice idea di mercato, ma il centrocampista della Juventus rappresenta un profilo molto apprezzato per caratteristiche tecniche e fisiche.

La fonte e il retroscena

L’interesse per Thuram arriva pochi giorni dopo il caso Celik, con la Juventus che ha soffiato il difensore turco alla Roma quando il rinnovo sembrava ormai definito. Proprio per questo, secondo SportMediaset, a Trigoria sarebbe nata anche la voglia di provare a mettere a segno uno “sgarbo” ai bianconeri, anche se l’eventuale operazione resterebbe inevitabilmente legata alla partenza di Koné.

Danilo resta l’alternativa

Oltre a Thuram, la Roma continua a seguire anche Danilo del Botafogo. Il centrocampista brasiliano, protagonista con 7 gol nelle ultime 12 presenze, è un profilo che piace per la sua capacità di inserirsi e incidere in zona offensiva. Al momento, però, l’ipotesi Thuram appare quella più intrigante, anche se il mercato è ancora nelle fasi iniziali e tutto dipenderà dal futuro di Koné.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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