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Spalletti elogia Celik: “Portarlo alla Juventus è stata un’ottima idea”

Guido Rufino
Pubblicato 1 ora fa il 17/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Spalletti elogia Celik: “Portarlo alla Juventus è stata un’ottima idea”

Dopo il clamoroso trasferimento dalla Roma alla Juventus, Zeki Celik è già al centro delle attenzioni in casa bianconera.

Le parole di Spalletti

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, Luciano Spalletti si è soffermato anche sull’arrivo di Zeki Celik, strappato alla Roma a parametro zero. Il tecnico bianconero ha espresso soddisfazione per l’operazione, dichiarando: “Portarlo a Torino è stata un’ottima idea”, sottolineando così la convinzione della Juventus di aver messo a segno un acquisto di valore. Ecco le sue parole:

Spalletti apre la stagione della Juventus:

Celik è un giocatore di carattere, affidabile. Con un carattere da guerriero. Penso sia stata una buona idea della Juventus andare a portarlo a casa. Non avrà sicuramente problemi di inserimento, è un calciatore esperto, un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti. Si inserirà facilmente”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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