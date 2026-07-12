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Mercato Roma, pronta una maxi offerta per Garnacho e Moreira

Guido Rufino
Pubblicato 10 ore fa il 12/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato Roma, pronta una maxi offerta per Garnacho e Moreira

I nomi di Garnacho e Moreira stanno infiammando sempre di più il calciomercato della Roma.

Le piste che potrebbero portare i due giocatori nella Capitale si sono mostrate tutt’altro che semplici fin dall’inizio. Sia il Chelsea che lo Strasburgo, rispettivamente i due club di Garnacho e Moreira, chiedono 50 milioni di euro per lasciare andare i due. Due cifre ritenute molto alte dal club capitolino che deve tenere conto delle questioni economiche piuttosto complesse.

La Roma studia la mossa

I due giocatori rappresentano entrambi un identikit che intriga particolarmente Gian Piero Gasperini, visto soprattutto le loro esperienze sul piano internazionale. Per questo, la società giallorossa non vuole farsi sfuggire nessuno dei due, e come riferito da Alfredo Pedullà è pronta a mettere sul piatto una maxi-offerta.

Un aspetto che gioca a favore della società giallorossa è il fatto che sia il Chelsea che Strasburgo fanno parte del consorzio statunitense BlueCo. Questo potrebbe permettere alla Roma di dare il via ad una trattativa unica che si basi su formule, valutazioni e tempi del mercato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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