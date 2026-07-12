Mercato Roma, pronta una maxi offerta per Garnacho e Moreira

I nomi di Garnacho e Moreira stanno infiammando sempre di più il calciomercato della Roma.

Le piste che potrebbero portare i due giocatori nella Capitale si sono mostrate tutt’altro che semplici fin dall’inizio. Sia il Chelsea che lo Strasburgo, rispettivamente i due club di Garnacho e Moreira, chiedono 50 milioni di euro per lasciare andare i due. Due cifre ritenute molto alte dal club capitolino che deve tenere conto delle questioni economiche piuttosto complesse.

La Roma studia la mossa

I due giocatori rappresentano entrambi un identikit che intriga particolarmente, visto soprattutto le loro esperienze sul piano internazionale. Per questo, la società giallorossa non vuole farsi sfuggire nessuno dei due, e come riferito daè pronta a mettere sul piatto una maxi-offerta.

Un aspetto che gioca a favore della società giallorossa è il fatto che sia ilchefanno parte del consorzio statunitense. Questo potrebbe permettere alladi dare il via ad una trattativa unica che si basi su formule, valutazioni e tempi del mercato.