Di Francesco ricorda il trionfo del 2001: tra leadership, gruppo e il legame con Totti

L’ex giallorosso ripercorre lo storico Scudetto della Roma, il ruolo di Capello e le emozioni vissute durante la sua esperienza in giallorosso

L’ex centrocampista ha ripercorso le emozioni di quella stagione, sottolineando il valore del gruppo e il percorso che portò al successo finale. “Quel giorno è stato unico e storico per tutti noi, anche per me che non sono stato così tanto protagonista in campo per via dell’infortunio. È stata una giornata fantastica, anche se con la paura finale dell’invasione di campo dei tifosi. Al di là del giorno specifico, è stato un po’ il percorso di un anno, non partito al meglio, ma dove c’è stata la costruzione di un gruppo che ha lavorato bene da subito.”

Nel corso dell’intervista, Di Francesco ha evidenziato il contributo determinante di Fabio Capello nella gestione della squadra e nella costruzione di una mentalità vincente. “Il Mister ha dato una grande mano, che serviva in una squadra come la Roma. L’ho risentito poco tempo fa e ogni volta che lo vedo mi dice ‘Io parlo sempre di te, di quanto eri importante all’interno dello spogliatoio’.”

L’importanza del gruppo e il peso di Batistuta

L’ex calciatore ha poi raccontato come l’unione dello spogliatoio sia stata fondamentale per superare i momenti più delicati della stagione, ricordando anche il ruolo decisivo di Gabriel Omar Batistuta. “Innanzitutto noi avevamo costruito qualcosa già nel ritiro pre campionato in America, dove si sono create situazioni che ti fanno conoscere bene ogni componente della squadra. Nella difficoltà ci siamo detti che ognuno di noi avrebbe dovuto dare qualcosa in più per raggiungere questo risultato. Poi soprattutto Batistuta ci ha dato una grande cattiveria, così capisci l’importanza della determinazione, e lui è stato uno dei trascinatori. Noi eravamo uniti e ci rispettavamo.”

L’attuale allenatore delè intervenuto ai microfoni di Radio Romanista.