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DAZN aumenta i prezzi: quanto costerà seguire la Serie A 2026/27

Guido Rufino
Pubblicato 43 secondi fa il 17/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
DAZN aumenta i prezzi: quanto costerà seguire la Serie A 2026/27

Brutte notizie per gli appassionati di calcio. DAZN ha annunciato un aumento dei prezzi dei propri abbonamenti in vista della stagione 2026/27. Dopo oltre due anni di tariffe invariate, la piattaforma ha deciso di adeguare il listino per i piani Full e Family.

DAZN Full: tutti i nuovi prezzi

Per il piano DAZN Full, che permette la visione dei contenuti in contemporanea su due dispositivi collegati alla stessa rete internet, il costo mensile senza vincoli passa da 44,99 a 46,99 euro.

Aumenta anche la formula annuale con pagamento mensile, che sale da 34,99 a 36,99 euro al mese, mentre chi preferisce pagare in un’unica soluzione dovrà spendere 379 euro all’anno, contro i precedenti 359 euro.

DAZN Family: rincari anche per il piano premium

Novità anche per il piano DAZN Family, che consente la visione simultanea su due dispositivi collegati a reti internet differenti.

Il prezzo mensile passa da 69,99 a 71,99 euro, quello annuale con pagamento dilazionato sale da 59,99 a 61,99 euro al mese, mentre l’abbonamento annuale pagato in un’unica soluzione aumenta da 599 a 619 euro.

Nessuna variazione per gli altri pacchetti

Restano invece invariati i prezzi degli abbonamenti My Club Pass, Goal e Sport, che continueranno a essere disponibili alle attuali condizioni.

Perché DAZN ha aumentato i prezzi

Secondo la piattaforma, l’adeguamento delle tariffe è legato al costante ampliamento dell’offerta sportiva. Negli ultimi mesi DAZN ha infatti arricchito il proprio catalogo acquisendo diritti di grande prestigio, tra cui il Mondiale per Club 2025, il Mondiale FIFA 2026, i tornei di tennis Roland Garros e Australian Open grazie all’accordo con Eurosport, oltre a nuove competizioni dedicate al volley, come l’intero campionato italiano femminile e le gare di Coppa Italia e Supercoppa.

Anche per la stagione 2026/27 la piattaforma continuerà a trasmettere la Serie A, confermandosi il punto di riferimento per milioni di tifosi italiani. Tuttavia, seguire il massimo campionato costerà qualcosa in più: per chi è già abbonato ai piani Full e Family, gli aumenti scatteranno automaticamente a partire da agosto.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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