Mercato Roma, Gasperini vuole Tresoldi come vice di Malen

Gasperini ha scelto Tresoldi come vice-Malen. La Roma tratta con il Bruges, ma prima deve risolvere il nodo Dovbyk.

Sulla lavagna tattica di Gian Piero Gasperini c’è il nome di Nicolò Tresoldi, centravanti del Bruges. Per l’italo-tedesco il tecnico nutre stima e punta a farne il vice di Malen, ma per far posto all’alter ego designato dell’olandese bisognerà consumare l’addio di Artem Dovbyk, sempre più vicino al Genoa. Il classe 2004 è considerato uno dei migliori giovani a livello europeo e, con il gioco dell’allenatore di Grugliasco, potrebbe compiere il grande salto. Ma il club belga lo valuta 25 milioni di euro, mentre quello giallorosso vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, replicando la formula con cui cederebbe l’ucraino ai liguri.

Perché la Roma punta su Tresoldi

Figlio d’arte – il padreè stato difensore dell’ha già espresso il suo gradimento nei confronti dellaed è quindi uno di quegli elementi che apiacciono per rapidità, dialogo nello stretto con i compagni e fiuto del gol. Dopo il boom nellacon l’, l’attaccante ha proseguito la sua ascesa in Belgio. In totale,, di cui(3 le reti), contro grandi club come(che è allo stesso modo sulle sue tracce),

Un centravanti moderno che, per età e potenzialità, è stato messo in prima fila dai dirigenti romanisti. Alle sue spalle altri profili, come ad esempio Andrea Pinamonti del Sassuolo (scadenza di contratto nel giugno 2027) e il 23enne Matthis Abline del Nantes. Il progetto Tresoldi si svilupperà eventualmente in settimana, in coincidenza con l’affare Dovbyk–Genoa e con le altre operazioni in piedi, a partire da quelle che riguardano i rinnovi di Dybala (ormai solo da ufficializzare), Çelik e Pellegrini e, soprattutto, l’acquisto di Mason Greenwood dall’OM, per il quale la società capitolina dovrebbe presentare entro domani un’offerta da 45 milioni, bonus compresi.

Rivoluzionato l’attacco (con anche un esterno sinistro alto a piede invertito), il ds Tony D’Amico si concentrerà, a ritiro iniziato, sul terzino sinistro, provando ancora con lo Strasburgo per Diego Moreira. Il tecnico è disposto pure a prendere in prestito l’esterno alto a sinistra, a patto però di acquistare il laterale, valutato 40 milioni dal sodalizio francese: con lui e Wesley le fasce sarebbero al top per diverse stagioni.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Alessio D’Urso)