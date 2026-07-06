Roma, Greenwood e i rinnovi dei big: tutto in una settimana

Gasperini e D’Amico si confrontano sul mercato della Roma: Greenwood resta in cima alla lista, mentre si avvicinano i rinnovi di Dybala e Çelik.

Oggi a Trigoria è atteso un vertice tra Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico. Per il tecnico, la prossima settimana sarà decisiva per orientare l’estate romanista in una direzione chiara, dai rinnovi all’offerta per Mason Greenwood. Ed è il momento di correre, perché il 13 luglio la squadra comincerà la preparazione. I due lavoreranno da subito, in presenza, evitando i malintesi e le incomprensioni che, invece, avevano caratterizzato il rapporto tra Gasp e l’ex direttore sportivo Frederic Massara. Non va neanche escluso, nei prossimi giorni, un altro vertice con i Friedkin. Quello del via libera per Greenwood. Anche se, nelle ultime ore, la strada per convincere il Marsiglia è diventata più tortuosa.

Greenwood, il Marsiglia alza l’asticella

“Mi rifiuto di vendere i nostri migliori giocatori a un prezzo di saldo”, è il messaggio inequivocabile di, presidente del club francese. Che, però, ha bisogno di vendere: “Dobbiamo lasciar partire alcuni giocatori per una questione di equilibrio finanziario e ridurremo drasticamente il monte ingaggi. Non possiamo mantenere una rosa con stipendi complessivi superiori ai 100 milioni all’anno”.

Tradotto: l’inglese partirà. Ma il piano dei capitolini va ritoccato al rialzo. Non bastano i 40 milioni proposti all’inizio della trattativa. Ne servono almeno 5 in più. Senza dimenticare i bonus e la percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante. Insomma, non è un affare semplice, ma Gasperini vuole convincere la proprietà della necessità di questo investimento.

Mason, invece, lo ha già convinto da tempo, parlandoci direttamente al telefono. L’ex Manchester United ha manifestato il suo gradimento per la destinazione. Anche la prima offerta d’ingaggio (circa 5 milioni a stagione) lo soddisfa. Decisiva, poi, la qualificazione della Roma in Champions League.

La situazione dei rinnovi

Capitolo rinnovi: Zeki Çelik e Paulo Dybala firmeranno nel corso di questa settimana. L’argentino rientrerà con la famiglia nella Capitale per l’annuncio, seguito dall’inizio della preparazione con il resto dei compagni. Nessun segnale, invece, per il prolungamento di Lorenzo Pellegrini. La trattativa è iniziata, ma procede a rilento.

LA REPUBBLICA (Niccolò Maurelli)