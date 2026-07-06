Il Marsiglia convoca Greenwood

Greenwood convocato dal Marsiglia per il ritiro estivo. Rimane, però, sul mercato. La Roma deve sbrigarsi per sbaragliare la concorrenza.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Sono le ore della verità. Per la Roma, per il Marsiglia e soprattutto per Mason Greenwood. La lunga telenovela di mercato potrebbe essere arrivata al bivio decisivo: nelle prossime 48 ore si capirà se il club giallorosso riuscirà finalmente ad affondare il colpo oppure se dovrà fare i conti con il sorpasso della concorrenza e cambi di obiettivi. Il nuovo allenatore Bruno Genesio ha convocato anche Greenwood per i test atletici di inizio stagione, una scelta che rappresenta soprattutto un segnale verso l’esterno.

Serve l’offerta per Greenwood

L’ipotesi più probabile è chesi presenti regolarmente agli allenamenti, pur con la mente già rivolta alla prossima destinazione. La sua intenzione, però, è chiara: evitare qualsiasi rischio inutile. L’obiettivo è uno solo: chiudere al più presto il capitoloe iniziarne uno nuovo. Ed è proprio qui che entra in scena la. A Trigoria sanno che non c’è più tempo da perdere.

La proposta ufficiale deve arrivare in fretta, perché la concorrenza continua a muoversi. L’Atletico Madrid è tornato a dialogare con il Marsiglia, mentre il Fenerbahçe, pur mantenendo un profilo basso, sta lavorando sottotraccia per trovare un’intesa economica con il club francese. Sullo sfondo resta anche l’Al-Hilal, che Greenwood ha momentaneamente messo in stand-by, aspettando sviluppi dalla Capitale.