Il Marsiglia convoca Greenwood

Greenwood convocato dal Marsiglia per il ritiro estivo. Rimane, però, sul mercato. La Roma deve sbrigarsi per sbaragliare la concorrenza.
Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Sono le ore della verità. Per la Roma, per il Marsiglia e soprattutto per Mason Greenwood. La lunga telenovela di mercato potrebbe essere arrivata al bivio decisivo: nelle prossime 48 ore si capirà se il club giallorosso riuscirà finalmente ad affondare il colpo oppure se dovrà fare i conti con il sorpasso della concorrenza e cambi di obiettivi. Il nuovo allenatore Bruno Genesio ha convocato anche Greenwood per i test atletici di inizio stagione, una scelta che rappresenta soprattutto un segnale verso l’esterno.L’ipotesi più probabile è che Greenwood si presenti regolarmente agli allenamenti, pur con la mente già rivolta alla prossima destinazione. La sua intenzione, però, è chiara: evitare qualsiasi rischio inutile. L’obiettivo è uno solo: chiudere al più presto il capitolo Marsiglia e iniziarne uno nuovo. Ed è proprio qui che entra in scena la Roma. A Trigoria sanno che non c’è più tempo da perdere.
Serve l’offerta per Greenwood
La proposta ufficiale deve arrivare in fretta, perché la concorrenza continua a muoversi. L’Atletico Madrid è tornato a dialogare con il Marsiglia, mentre il Fenerbahçe, pur mantenendo un profilo basso, sta lavorando sottotraccia per trovare un’intesa economica con il club francese. Sullo sfondo resta anche l’Al-Hilal, che Greenwood ha momentaneamente messo in stand-by, aspettando sviluppi dalla Capitale.
Il nodo, però, resta sempre lo stesso. Alla Roma manca ancora il definitivo via libera della proprietà. Il direttore sportivo D’Amico, nel corso delle continue call con Gasp e Ryan Friedkin, ha illustrato nei minimi dettagli il piano per arrivare all’attaccante. Ora, però, serve l’ultimo semaforo verde. L’offerta è pronta: 45 milioni di euro per rompere gli indugi e sedersi ufficialmente al tavolo con il Marsiglia. I francesi, dal canto loro, continuano a chiedere tra i 50 e i 55 milioni e sperano di incassare quella cifra il prima possibile, senza fare distinzione tra la Roma e le altre pretendenti.