Celik, è fatta. Dettagli per Dybala

Rinnovo definito per Celik, mentre per Dybala mancano solo alcuni dettagli. Si tratta con Pellegrini, tra oggi e domani nuovi incontri.

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Zeki Celik è il primo a tagliare il traguardo. Il terzino turco ha definito tutti gli aspetti del rinnovo con la Roma e firmerà a breve il nuovo contratto triennale da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Il club continuerà a beneficiare del decreto crescita. L’annuncio ufficiale è atteso tra domani e mercoledì, quando arriverà anche la firma sul nuovo vincolo.

Dopo Celik tocca a Dybala e Pellegrini

Subito dopo toccherà a Paulo. Anche Il rinnovo della Joya è ormai alle battute finali: le parti stanno definendo gli ultimi dettagli legati al bonus e ad alcune condizioni contrattuali, ma la volontà comune è quella di chiudere l’intesa nel prossimi giorni. L’argentino è pronto ad accettare il prolungamento per un anno con opzione unilaterale a favore dellaper un’ulteriore stagione, nonostante una durata del contratto che inizialmente non lo aveva convinto del tutto. L’obiettivo è arrivare al raduno del 13 luglio con il rinnovo già firmato.

Resta invece ancora aperto il dossier Pellegrini: tra oggi e domani proseguiranno gli incontri tra il direttore sportivo D’Amico e l’entourage del centrocampista per cercare di trovare un punto d’Incontro sul nuovo accordo.