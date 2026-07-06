Mondiali, El Aynaoui contro Koné: chi perde sarà prima a Trigoria

Koné ed El Aynaoui si sfidano nei quarti del Mondiale: il duello tra i due centrocampisti della Roma di Gasperini vale un posto in semifinale.

Quando giovedì sera, a Boston, scenderanno in campo Neil El Aynaoui e Manu Koné, andrà in scena qualcosa di più di un semplice quarto di finale del Mondiale: sarà un duello tra due pezzi pregiati della Roma di Gian Piero Gasperini, due talenti che parlano la stessa lingua. Da una parte il francese, potenza pura e perno indiscusso del centrocampo di Deschamps. Dall’altra il marocchino, con i suoi colpi di qualità, faro della mediana di Ouahbi. Uno dei due tornerà a casa subito dopo il triplice fischio e si presenterà in tempo per partire per il ritiro dei giallorossi in Galles.

Koné, il leader del centrocampo giallorosso

El Aynaoui, un futuro da protagonista

sta disputando un torneo da protagonista assoluto, meritandosi di sedersi al tavolo dei grandi accanto a. Da oltre un anno è il sogno proibito dell’; anche l’lo segue. Maha blindato il suo tuttocampista, l’uomo che fa da collante tra difesa e attacco, il motore di una squadra costruita per dominare il gioco.

Nato a Nancy, El Aynaoui ha sfruttato il doppio passaporto per lasciare per sempre la Francia e vestire la maglia del Marocco, sulla scia del padre tennista. Dopo aver trionfato (a tavolino) in Coppa d’Africa con i Leoni dell’Atlante, si è confermato come una delle rivelazioni del Campionato del Mondo. Nella prima stagione romanista ha però vissuto un’annata di rodaggio, con alti e bassi. Ma in Spagna scrivono che è finito nel mirino di Barcellona e Real Madrid, certificando dunque il valore di un ragazzo ancora lontano dall’aver espresso tutto il suo potenziale. Ad ogni modo, sarà strano vederli l’uno contro l’altro.

CORRIERE DELLO SPORT (Lorenzo Scalia)