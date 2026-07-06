Soulé sempre verso l’addio

Soulé ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita, ma la Roma continua a valutarne la cessione. Gasperini vuole due ali offensive.

Il Tempo (F.Biafora) – I piani, anche con l’arrivo di luglio, non sono cambiati: Soulé resta sul mercato. L’argentino, individuato come possibile sacrificio entro il 30 giugno, potrebbe comunque non indossare più la maglia della Roma. Gasperini infatti, nei colloqui con la dirigenza, ha chiesto – oltre al rinnovo di Dybala e Pellegrini – due nuovi esterni offensivi. Lo spazio per l’ex Juventus sarebbe quindi ridotto all’osso con i nuovi arrivi. Con Greenwood che resta l’obiettivo primario (seppur difficile per concorrenza e costi elevati) e con la presa di coscienza del sondaggio con il Chelsea per un eventuale prestito di Garnacho (per ora è arrivato un no).

Soulé vuole restare in Europa

In particolare a non convincere pienamente lo staff sono alcune caratteristiche del classe 2003, abituato ad entrare poco dentro al campo e a puntare poco la porta. Ed è proprio per questa peculiarità e per la prolificità che Gasp ritiene l’attaccante delil profilo ideale., che si presenterà regolarmente a Trigoria per il raduno del 13 luglio, non vorrebbe lasciare la Capitale. Probabilmente però con il passare dei giorni metabolizzerà che per lui gli spazi, in caso di permanenza, sarebbero notevolmente ridotti. E per un calciatore di 23 anni non si tratterebbe della situazione ideale.

Nelle scorse settimane si è parlato tanto di un possibile approdo in Arabia Saudita, ma, nonostante il pressing di qualche intermediario, Soulé non ha mai aperto la porta. La preferenza è quella di restare in Europa e orache resta sul mercato bisognerà vedere che tipo di offerte arriveranno. Con i club tedeschi che potrebbero tornare alla carica nelle prossime settimane.