Sette giorni al raduno, Pellegrini in stand-by

Ad oggi sono tredici i giocatori di movimento a disposizione di Gasperini per l’inizio del ritiro. Si aspettano i rinnovi, ma per Pellegrini c’è ancora da lavorare.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Una settimana al via del ritiro. Trigoria è pronta a popolarsi anche se la squadra – almeno inizialmente – sarà ridotta all’osso. Escludendo i giovani (Mannini, Reale, Cherubini, Pagano) e i portieri, al momento sono tredici i giocatori di movimento a disposizione di Gasp per il 13 luglio. Da aggiungere, forse, ci sono gli svincolati Celik, Dybala e Pellegrini che sono pronti a firmare il contratto. Tutto fatto per Zeki (il 13 non ci sarà poiché avrà delle settimane extra di vacanza causa Mondiale) e Paulo, mentre servirà ancora del tempo per quello di Lorenzo. D’Amico dopo un paio di giorni fuori Roma oggi tornerà nella Capitale ed ha in agenda un colloquio con l’agente per arrivare alla fumata bianca.

Pellegrini in attesa, poi arrivano gli altri

Intorno al 22 luglio si rivedranno anche, mentre è ancora da stabilire la data del rientro diche si sfideranno ai quarti di finale giovedì sera. Neil sta brillando ed ha ammesso di essere in contatto diretto conche spesso e volentieri sente i calciatori. Punta ad essere fin da subito a disposizioneche sta recuperando dall’infortunio. È tornato acon una settimana d’anticipo dopo un po’ di riposo in Grecia, ieri ha trascorso la giornata a Valmontone rassicurando i tanti tifosi che lo hanno fermato al parco divertimenti.

Chi ci sarà sicuramente è Soulé che è ancora in attesa di conoscere il suo futuro. Due giorni fa, in Argentina, ha avuto un incontro con un membro del suo entourage. Sul piatto ci sono gli apprezzamenti di club arabi e tedeschi, ma è ancora tutto in stand by. Capitolo abbonamenti: oggi il comunicato ufficiale con tutte le informazioni per i tifosi, l’attesa è finita. L’obiettivo è raggiungere nuovamente le 40.000 tessere