Greenwood: “Gasp, pronto a correre per te”

Gasperini chiama Greenwood, l’inglese è entusiasta. Si aspetta l’ok dei Friedkin, che dovrebbe arrivare a breve, per inviare l’offerta.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Gasp fa cose. Anche telefonate, e non è nemmeno la prima volta. «Pronto Greenwood, parla Gian Piero: preparati a faticare». Una minaccia, una prospettiva, comunque parole di stima. Mason sorride, è già conquistato da Gasp. E forse ci siamo: oggi parte la settimana che dovrebbe portare la Roma almeno ad effettuare un’offerta ufficiale per l’esterno inglese del Marsiglia. Il tecnico il suo lo ha fatto, ha parlato a lungo – e spesso – col giocatore in questo mese e lo ha convinto. Mason ha voglia di Roma e nei vari colloqui ha già espresso la sua totale stima.

L’offerta della Roma per Greenwood

In una delle chiamate – nelle quali era presente anche il padre agente – la domanda dell’allenatore è stata: «Sei pronto a correre?». Lo ha messo subito in guardia, anche perché gli ha spiegato che vorrebbe usarlo come esterno, difficilmente si troverà a fare il trequartista puro in un 3-4-1-2, magari in caso di emergenza. Dall’altra parte ha trovato un calciatore motivato: «Sì sono pronto, vengo anche a fare tanti gol». Una risposta data tra l’altro in italiano, già un bel segnale per il futuro.

L’offerta che ha in mente la Roma è leggermente più bassa (40 più bonus) dei 50 milioni chiesti dal Marsiglia e non appena arriverà il via libera dei Friedkin verrà inviata. Anche i francesi sono in attesa e il presidente, Stephan Richard, in un’intervista al quotidiano La Provence ha lanciato un segnale: «Dobbiamo separarci da alcuni giocatori per ristabilire l’equilibrio finanziario e ridurre il monte ingaggi. Nonostante tutto, però, mi rifiuto di vendere i nostri migliori giocatori a un prezzo di saldo». Il Marsiglia è già pronto a perderlo, ma alle loro condizioni.

Se fino a qualche settimana fa la Roma stava facendo una corsa praticamente da sola per Greenwood adesso deve necessariamente guardarsi alle spalle. L’Atletico Madrid rimane alla finestra, ma nonostante qualche voce uscita appositamente dal club francese per mettere pressing ai giallorossi, non è stata inviata nessuna maxi offerta, ma solamente una proposta da 30 milioni. Sullo sfondo c’è anche il Fenerbahce che ha messo sul piatto un ingaggio da 7 milioni a stagione, ma non ha ancora soddisfatto le richieste economiche del Marsiglia.