La Roma accoglie Orodei: nuova partnership e logo sul kit di allenamento -COMUNICATO

Gandler presenta l’accordo
Michael Gandler, Chief Business Officer della Roma, ha commentato così la nuova intesa: “Accogliamo Orodei tra i partner del club con l’obiettivo di mettere a disposizione della nostra fanbase servizi finanziari alternativi e soluzioni orientate alla digitalizzazione. Questo accordo si inserisce nel percorso di diversificazione delle nostre collaborazioni commerciali, focalizzandosi su un settore consolidato come quello dei beni rifugio e offrendo ai nostri sostenitori strumenti certificati e di primario livello per la gestione dei propri risparmi”.
Maesano: “Orgogliosi di collaborare con l’AS Roma”
Anche Antonio Maesano, Presidente di Orodei, ha espresso soddisfazione per l’avvio della partnership con il club capitolino: “Siamo orgogliosi di collaborare con l’AS Roma, un club di grande storia e tradizione, la cui profonda connessione con la propria comunità è riconosciuta in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è affiancare la società per rendere questo legame ancora più forte. Vogliamo supportare i tifosi unendo alla loro passione un investimento concreto, dedicato ai beni rifugio, alla sicurezza e alla stabilità economica delle famiglie attraverso asset in oro”.