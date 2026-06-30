La Roma accoglie Orodei: nuova partnership e logo sul kit di allenamento -COMUNICATO

Gandler presenta l’accordo

Come comunicato dalla società capitolina , il marchiosarà visibile sul retro delledella Prima Squadra, diventando così parte integrante dell’immagine del club durante le sessioni di preparazione. La collaborazione si svilupperà anche attraverso la piattaforma Orodei24, con l’obiettivo di offrire ai tifosi romanisti la possibilità di conoscere il settore dei beni rifugio e le opportunità legate alla gestione del patrimonio. Il progetto punta a mettere a disposizione strumenti innovativi e servizi certificati, garantiti dall’esperienza di un Banco Metalli autorizzato dalla Banca d’Italia.

Michael Gandler, Chief Business Officer della Roma, ha commentato così la nuova intesa: “Accogliamo Orodei tra i partner del club con l’obiettivo di mettere a disposizione della nostra fanbase servizi finanziari alternativi e soluzioni orientate alla digitalizzazione. Questo accordo si inserisce nel percorso di diversificazione delle nostre collaborazioni commerciali, focalizzandosi su un settore consolidato come quello dei beni rifugio e offrendo ai nostri sostenitori strumenti certificati e di primario livello per la gestione dei propri risparmi”.

Maesano: “Orgogliosi di collaborare con l’AS Roma”

Anche Antonio Maesano, Presidente di Orodei, ha espresso soddisfazione per l’avvio della partnership con il club capitolino: “Siamo orgogliosi di collaborare con l’AS Roma, un club di grande storia e tradizione, la cui profonda connessione con la propria comunità è riconosciuta in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è affiancare la società per rendere questo legame ancora più forte. Vogliamo supportare i tifosi unendo alla loro passione un investimento concreto, dedicato ai beni rifugio, alla sicurezza e alla stabilità economica delle famiglie attraverso asset in oro”.