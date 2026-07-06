Dopo aver concluso la sua avventura con la Roma in veste di dirigente sportivo, Frederic Massara sembrerebbe pronto ad iniziarne un’altra.

Secondo quanto riportato da SkySport, Frederic Massara è finito nel mirino della Juventus che è pronto ad offrirgli un ruolo da direttore tecnico nell’organigramma bianconero.

Massara-Juventus, contatti in corso

Laè alla ricerca di volti nuovi da inserire all’interno della società, e il profilo diintriga particolarmente la famiglia. Quello dell’ex giallorosso è un identikit ricco di competenza internazionale, attenzione nello scouting e nella scoperta di nuovi talenti e in grado di lavorare in perfetta sintonia con la proprietà e gli allenatori.