Dopo aver concluso la sua avventura con la Roma in veste di dirigente sportivo, Frederic Massara sembrerebbe pronto ad iniziarne un’altra.
Secondo quanto riportato da SkySport, Frederic Massara è finito nel mirino della Juventus che è pronto ad offrirgli un ruolo da direttore tecnico nell’organigramma bianconero.
Massara-Juventus, contatti in corso
La Juventus
è alla ricerca di volti nuovi da inserire all’interno della società, e il profilo di Massara
intriga particolarmente la famiglia Elkann
. Quello dell’ex giallorosso è un identikit ricco di competenza internazionale, attenzione nello scouting e nella scoperta di nuovi talenti e in grado di lavorare in perfetta sintonia con la proprietà e gli allenatori.
Qualità che in questo momento potrebbero risollevare la vecchia signora dopo una stagione disastrosa dal punto di vista dei risultati ma anche del mercato
. I contatti tra la Juventus e Massara
sarebbero in corso, e l’obiettivo della società bianconera sarebbe quello di tesserare il prima possibile il direttore sportivo così da dare ufficialmente il via alla propria campagna acquisti.