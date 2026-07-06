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La Juventus pensa a Frederic Massara per la dirigenza: contatti in corso tra le parti

Guido Rufino
Pubblicato 20 minuti fa il 06/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
La Juventus pensa a Frederic Massara per la dirigenza: contatti in corso tra le parti

Dopo aver concluso la sua avventura con la Roma in veste di dirigente sportivo, Frederic Massara sembrerebbe pronto ad iniziarne un’altra.

Secondo quanto riportato da SkySport, Frederic Massara è finito nel mirino della Juventus che è pronto ad offrirgli un ruolo da direttore tecnico nell’organigramma bianconero.

Massara-Juventus, contatti in corso

La Juventus è alla ricerca di volti nuovi da inserire all’interno della società, e il profilo di Massara intriga particolarmente la famiglia Elkann. Quello dell’ex giallorosso è un identikit ricco di competenza internazionale, attenzione nello scouting e nella scoperta di nuovi talenti e in grado di lavorare in perfetta sintonia con la proprietà e gli allenatori.

Qualità che in questo momento potrebbero risollevare la vecchia signora dopo una stagione disastrosa dal punto di vista dei risultati ma anche del mercato. I contatti tra la Juventus e Massara sarebbero in corso, e l’obiettivo della società bianconera sarebbe quello di tesserare il prima possibile il direttore sportivo così da dare ufficialmente il via alla propria campagna acquisti.

#Juventus #massara #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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