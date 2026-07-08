Roma, spunta l’idea Lang: Gasperini ritrova un vecchio pallino?

La Roma continua a guardarsi intorno per rinforzare le corsie offensive. Con la pista Greenwood ormai vicina a sfumare definitivamente, il club giallorosso valuta nuovi profili.

L’indiscrezione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma starebbe valutando anche il profilo di Noa Lang per rinforzare il reparto degli esterni. Al momento non esiste una trattativa vera e propria e non ci sono stati contatti tra le parti, ma l’olandese potrebbe rappresentare un’idea concreta da sviluppare nelle prossime settimane.

Un vecchio pallino di Gasperini

era già finito nel mirino dila scorsa stagione e continua a essere un giocatore molto apprezzato dal tecnico. In casa, nonostante sia atteso all’inizio del ritiro conl’esterno viene considerato tra i possibili partenti in questa finestra di mercato, uno scenario che potrebbe aprire nuovi spiragli anche per la