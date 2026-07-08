Roma, spunta l’idea Lang: Gasperini ritrova un vecchio pallino?

La Roma continua a guardarsi intorno per rinforzare le corsie offensive. Con la pista Greenwood ormai vicina a sfumare definitivamente, il club giallorosso valuta nuovi profili.
L’indiscrezione
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma starebbe valutando anche il profilo di Noa Lang per rinforzare il reparto degli esterni. Al momento non esiste una trattativa vera e propria e non ci sono stati contatti tra le parti, ma l’olandese potrebbe rappresentare un’idea concreta da sviluppare nelle prossime settimane.