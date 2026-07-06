L’attacco rimane uno dei reparti principali da rinforzare, e oltre a Greenwood la Roma segue con attenzioni anche diversi profili internazionali. Come Pepe del Porto.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Niccolò Schira, la società capitolina ha manifestato concreto interesse per Pepe, esterno attualmente in forze del Porto. Il classe 1997 ha concluso la scorsa stagione con i Dragones mettendo a segno 3 reti in 31 apparizioni. Pepe vanta di una particolare forza a livello fisico ed è abile nel dribbling ed è un giocatore piuttosto duttile, tanto che può giocare sia come trequartista che come ala su entrambi i lati.

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