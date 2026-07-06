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Calciomercato Roma, per l’attacco spunta anche il nome di Pepe: contatti già avviati tra le parti

Guido Rufino
Pubblicato 44 minuti fa il 06/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, per l’attacco spunta anche il nome di Pepe: contatti già avviati tra le parti

L’attacco rimane uno dei reparti principali da rinforzare, e oltre a Greenwood la Roma segue con attenzioni anche diversi profili internazionali. Come Pepe del Porto.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Niccolò Schira, la società capitolina ha manifestato concreto interesse per Pepe, esterno attualmente in forze del Porto. Il classe 1997 ha concluso la scorsa stagione con i Dragones mettendo a segno 3 reti in 31 apparizioni. Pepe vanta di una particolare forza a livello fisico ed è abile nel dribbling ed è un giocatore piuttosto duttile, tanto che può giocare sia come trequartista che come ala su entrambi i lati.

Contatti già avviati tra le due parti

La società capitolina e alcuni intermediari del giocatore avrebbero già avviato i dialoghi che avrebbero avuto un esito più che positivo. Questo fa ben sperare che la trattativa possa concludersi in tempi brevi e regalare a Gasperini un innesto offensivo che possa esaltare il suo gioco. Ad oggi non si è ancora arrivati ad una vera e propria offerta, ma le prossime ore potrebbero essere decisive per valutare le condizioni dell’affare.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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