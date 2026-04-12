Inter formato rimonta: 4-3 al Como e fuga Scudetto: la corsa Champions è apertissima

Como succede di tutto: nerazzurri di ferro

Una partita folle, piena di ribaltoni, che potrebbe pesare tantissimo nella corsa al titolo. L’Inter espugna il campo del Como per 4-3 dopo essere stata sotto di due reti, lanciando un segnale chiarissimo al campionato: lo Scudetto è sempre più vicino. A sei giornate dalla fine, il vantaggio sul Napoli sale a +9, un margine che permette alla squadra di Cristian Chivu di gestire con relativa tranquillità il finale di stagione.

Il match si mette subito in salita per i nerazzurri: il Como parte forte e colpisce con Valle, rapido ad approfittare di una respinta corta. Poco dopo arriva anche il raddoppio firmato da Nico Paz, servito da Butez e glaciale davanti a Sommer. Nella ripresa cambia tutto. Ancora Thuram, approfittando di un pasticcio difensivo tra Butez e Kempf, firma il 2-2. L’inerzia è completamente ribaltata. Il sorpasso arriva al 58’: Denzel Dumfries svetta di testa e porta avanti l’Inter, che poi allunga ancora con lo stesso esterno olandese, chiudendo virtualmente i giochi. Nel finale il Como prova a riaprirla con il rigore trasformato da Da Cunha, ma i nerazzurri resistono e portano a casa tre punti pesantissimi.

Per il titolo ormai basta poco: tre vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare. Dietro, però, la situazione resta caldissima. Il Como rimane a 58 punti e viene superato dalla Juventus, mentre la Roma resta lì, a un solo punto: la corsa Champions è più viva che mai.