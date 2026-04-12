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Tempesta Roma, Pedullà attacca Ranieri : “Così si crea solo caos. Con Gasperini gelo totale”

Redazione
Pubblicato 43 minuti fa il 12/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Tempesta Roma, Pedullà attacca Ranieri : “Così si crea solo caos. Con Gasperini gelo totale”

Clima incandescente attorno ai giallorossi

Le tensioni tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri continuano a far rumore, accendendo il dibattito tra tifosi e media. A inserirsi con decisione nella vicenda è stato anche Alfredo Pedullà, che attraverso il suo canale YouTube ha analizzato quanto accaduto senza usare mezzi termini.

Le parole di Pedullà

“Prima di una partita non si può destabilizzare così. Con tutta la stima per Ranieri, per la sua Roma nel cuore, non può destabilizzare facendo capire che aveva contattato altri allenatori e Gasperini lo ha preso la società. E io avevo letto altre cose di Ranieri alla presentazione del tecnico. È sintomo di una distonia e di un rapporto inesistente”.

Secondo il giornalista, le dichiarazioni lasciano emergere una frattura evidente all’interno dell’ambiente romanista. La sensazione è quella di una mancanza di sintonia tra le parti, un elemento che rischia di riflettersi anche sul campo e sulla serenità del gruppo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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