ULTIM'ORA
Roma, doccia fredda per Summerville: irrompe l’Al-Hilal e l’olandese riflette Roma, sospiro di sollievo per Summerville: l’Aston Villa vira su Garnacho Koné rompe il silenzio dopo il Mondiale: “Fa ancora male, ma ci rialzeremo” Roma, Dovbyk sul mercato: offerto anche alla Fiorentina. I giallorossi pronti a sacrificio economico Calciomercato Roma, Summerville ci siamo: manca solo il via libera del Presidente del West Ham Roma, Malen rientra in Italia dopo il Mondiale Mercato Roma, ecco quanto impatterà Summerville nelle casse dei giallorossi L’ex Presidente del Leeds esalta Summerville: “Ha delle qualità tecniche e fisiche fuori dal comune” Mercato Roma, la Fiorentina piomba anche su Soulè Trigoria, oggi la ripresa degli allenamenti
NEWS

Gasperini chiede due esterni. Stand-by Moreira, piace Savona

Lorenza Suriano
Pubblicato 10 ore fa il 21/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Gasperini chiede due esterni. Stand-by Moreira, piace Savona

Dopo l’addio di Celik Gasperini vuole due laterali di centrocampo. L’obiettivo numero uno è Moreira ma l’affare con lo Strasburgo non si sblocca.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Non c’è solo Summerville nei pensieri della Roma. Il voltafaccia di Celik ha scombussolato un po’ i piani di Gasperini che ora si ritrova una batteria di esterni di centrocampo ridotta all’osso. Il ritiro è iniziato con Wesley, Rensch e Angeliño. Il primo è ormai una garanzia, l’olandese una valida alternativa. Non si può dire lo stesso per lo spagnolo.

La scorsa stagione è stata un incubo, sempre titolare nelle prime cinque di campionato poi solamente trenta minuti in campo con Lecce e Pisa tra marzo e aprile. Un’annata caratterizzata da una serie di problemi fisici e una condizione mai ritrovata. E la forma ancora non è delle migliori. Rispetto alla scorsa stagione su quella fascia non ci sarà Tsimikas ma tornerà Salah-Eddine. Il marocchino il 30 luglio si presenterà a Roma insieme ad El Aynaoui ma il suo futuro è lontano dalla Capitale.

I nomi oltre Moreira

L’obiettivo numero uno è Moreira che però rischia di rimanere un sogno di mercato. Se da una parte l’accordo col giocatore è stato trovato dall’altra lo Strasburgo non ha intenzione di fare sconti. Servono almeno 50 milioni, troppi. O i francesi abbasseranno la richiesta oppure D’Amico dovrà virare su altri obiettivi.

Sulla destra i fari sono puntati su Savona del Nottingham che scalpita per tornare in Italia ma preoccupano le sue condizioni fisiche. L’ex Juventus, infatti, ha subito un brutto infortunio al ginocchio qualche mese fa e non è ancora al 100%. Le piste che portano a Molina e Dodô non si scaldano. Ne serviranno almeno due di cui uno in grado di giocare sia come terzino che come centrale o di destra o di sinistra. In sostanza la caratteristica di Celik che però la Roma ha perso nel giro di poche ore nonostante un accordo verbale per il rinnovo del contratto fino al 2029.

 

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

165 articoli

ARTICOLI CORRELATI