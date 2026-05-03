La Fiorentina ha reso noti i convocati per la sfida di domani contro la Roma all’Olimpico.

I Viola hanno appena diramato la lista ufficiale dei 22 calciatori convocati da Paoli Vanoli, per la sfida contro la Roma, in programma domani sera alle ore 20:45. Tra i vari convocati rimangono esclusi Kean, Piccoli e Fortini. Sono invece presenti Gosens e Parisi che erano in dubbio per la sfida.

La lista dei convocati viola:

1) BRASCHI Riccardo

2) BRESCIANINI Marco

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FABBIAN Giovanni

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) GOSENS Robin Everardus

11) GUDMUNDSSON Albert

12) HARRISON Jack Davi

13) KOUADIO Eddy Nda Konan

14) LEZZERINI Luca (P)

15) MANDRAGORA Rolando

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PIRRÒ Antonio N.72

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RUGANI Daniele

22) SOLOMON Manor