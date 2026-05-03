La Fiorentina ha reso noti i convocati per la sfida di domani contro la Roma all’Olimpico.
I Viola hanno appena diramato la lista ufficiale dei 22 calciatori convocati da Paoli Vanoli, per la sfida contro la Roma, in programma domani sera alle ore 20:45. Tra i vari convocati rimangono esclusi Kean, Piccoli e Fortini. Sono invece presenti Gosens e Parisi che erano in dubbio per la sfida.
La lista dei convocati viola:
1) BRASCHI Riccardo
2) BRESCIANINI Marco
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
6) DE GEA QUINTANA David (P)
7) FABBIAN Giovanni
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) GOSENS Robin Everardus
11) GUDMUNDSSON Albert
12) HARRISON Jack Davi
13) KOUADIO Eddy Nda Konan
14) LEZZERINI Luca (P)
15) MANDRAGORA Rolando
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PIRRÒ Antonio N.72
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RUGANI Daniele
22) SOLOMON Manor