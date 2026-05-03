ULTIM'ORA
Serie A, la Juve frena col Verona già retrocesso: Roma a -4 dalla Champions Fiorentina, i convocati di Vanoli: Gosens presente, la decisione su Piccoli Roma-Fiorentina, le probabili formazioni: chance dal 1′ per Dybala e Koné? Serie A, il rosso di Tomori e il duo Berardi-Laurienté condannano il Milan: rossoneri a +6 sulla Roma Roma, domani mattina la lista convocati contro la Fiorentina Calciomercato Roma, i giallorossi non mollano Oosterwolde: è lui il profilo ideale Calciomercato Roma, uno scout a vedere Leverkusen-Lipsia, occhi su Nusa? Serie A, Bologna-Cagliari a reti bianche Gasperini: “La stagione è ancora viva. Sono contento della squadra” Roma, Gasperini detta la linea: quattro mosse per rifare la fascia e cambiare volto all’attacco
NEWS
BREAKING

Fiorentina, i convocati di Vanoli: Gosens presente, la decisione su Piccoli

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 03/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Fiorentina, i convocati di Vanoli: Gosens presente, la decisione su Piccoli

La Fiorentina ha reso noti i convocati per la sfida di domani contro la Roma all’Olimpico.

I Viola hanno appena diramato la lista ufficiale dei 22 calciatori convocati da Paoli Vanoli, per la sfida contro la Roma, in programma domani sera alle ore 20:45. Tra i vari convocati rimangono esclusi Kean, Piccoli e Fortini. Sono invece presenti Gosens e Parisi che erano in dubbio per la sfida.

La lista dei convocati viola:

1) BRASCHI Riccardo

2) BRESCIANINI Marco

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FABBIAN Giovanni

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) GOSENS Robin Everardus

11) GUDMUNDSSON Albert

12) HARRISON Jack Davi

13) KOUADIO Eddy Nda Konan

14) LEZZERINI Luca (P)

15) MANDRAGORA Rolando

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PIRRÒ Antonio N.72

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RUGANI Daniele

22) SOLOMON Manor

#asr #asroma #Fiorentina #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

181194 articoli

ARTICOLI CORRELATI