Tra i calciatori in uscita dalla Roma, che dovrà sbrigarsi per rientrare dei paletti imposti dalla UEFA, c’è il giovane Alessandro Romano.
Il prodotto del vivaio giallorosso, la scorsa stagione ha giocato in prestito allo Spezia, in Serie B e il suo futuro sembrerebbe vicino al ritorno nella seconda serie italiana.
D’Amico può dare lo sprint finale per la chiusura di Romano al Palermo
Come riportato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo
, sul centrocampista classe 2006 c’è il Palermo
. Il club siciliano continua ad insistere per lo svizzero
. La trattativa tra la Roma e il Palermo per la cessione di Romano è in corso.
Uno sprint decisivo alla trattativa, per permettere ai giallorossi di fare cassa entro il 30 giugno, può darlo Tony D’Amico
. Il neo direttore sportivo è arrivato oggi a Trigoria
, dove ha avuto un summit di mercato con Gian Piero Gasperini e i prossimi giorni si prospettano decisivi in ottica uscite.