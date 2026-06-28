Roma, cresce l’interesse dell’Inter per Ndicka: Gasperini lo considera intoccabile

Con la scadenza del 30 giugno ormai alle porte, la Roma è chiamata a realizzare alcune plusvalenze per rispettare gli obblighi previsti dal settlement agreement ed evitare possibili sanzioni. Tra i nomi maggiormente attenzionati in ottica mercato c’è quello di Evan Ndicka, finito da tempo nel mirino dell’Inter.

I nerazzurri insistono, ma Gasperini frena

Il club milanese continua a lavorare per portare il difensore ivoriano alla corte di Cristian Chivu, individuandolo come uno dei profili ideali per rinforzare il reparto arretrato. Nonostante il forte interesse dell’Inter, la posizione della Roma resta chiara. Secondo quanto riportato da Repubblica, Gian Piero Gasperini considera Ndicka un elemento imprescindibile del progetto tecnico e avrebbe espresso la volontà di trattenerlo, giudicandolo un punto di riferimento della difesa giallorossa.

L’Inter punta a chiudere sotto i 35 milioni

La società nerazzurra è alla ricerca di un centrale di alto livello, anche alla luce delle partenze di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. L’obiettivo sarebbe quello di raggiungere un’intesa con la Roma per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro, bonus inclusi. Per il club capitolino un’eventuale cessione garantirebbe un’importante boccata d’ossigeno dal punto di vista economico, contribuendo al rispetto dei parametri finanziari richiesti. Intanto, con il difensore attualmente impegnato al Mondiale, l’interesse dell’Inter continua a intensificarsi e la situazione resta in costante evoluzione.