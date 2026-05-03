La Roma domani affronterà allo Stadio Olimpico la Fiorentina, gara valida per la 35esima giornata di Serie A, con i giallorossi che cercheranno di rimanere attaccati al treno Champions.
Pagine Romaniste (M. O. Ndiaye) – La partita di domani contro i Viola, per i giallorossi sarà importantissima per rimanere ancora attaccati al gruppo Champions. Dopo il pareggio di ieri del Como contro il Napoli, i lariani sono attualmente quinti a +1 sui giallorossi, ma il distacco più grande è con la Juventus, quarta, che oggi giocherà contro il Verona e che in caso di vittoria potrà staccare la squadra di Gasperini a +6.In vista della delicata sfida contro i toscani, Gasperini ha deciso di rimandare a domani mattina le decisioni per la lista dei convocati giallorossi. Nonostante questo, grazie alle parole del tecnico in conferenza e dai responsi degli ultimi allenamenti, sembra quasi sicuro il rientro tra i convocati del centrocampista francese Manu Koné e anche la seconda presenza di fila, dopo il lungo infortunio, di Paulo Dybala.
ROMA-FIORENTINA, DOVE VEDERLA
Roma-Fiorentina sarà visibile su DAZN, ma anche su Sky al canale 251 e su Now Tv.
ARBITRA ZUFFERLI. AL VAR DI PAOLO
Il match contro la Fiorentina, sarà diretto da Zufferli, Rossi-Ceccon ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Rapuano. In sala VAR ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Di Bello nel ruolo di AVAR.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen.
A disp.: De Marzi, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Angelino, Tsimikas, Rensch, Koné, Venturino, Zaragoza, Vaz, Dybala.
All.: Gian Piero Gasperini.
In dubbio: Rensch, Tsimikas, Zaragoza.
Diffidati: Mancini.
Squalificati: El Aynaoui.
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Pellegrini.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Solomon, Gudmundsson.
A disp.: Christensen, Lezzerini, Rugani, Kouadio, Kospo, Parisi, Fabbian Brescianini Fazzini, Braschi, Kean.
All.:Paolo Vanoli.
In dubbio:
Diffidati:
Squalificati:
Indisponibili: Piccoli, Fortini, Kean.
Arbitro: Zufferli.
Assistenti: Rossi-Ceccon.
IV UOMO: Rapuano.
VAR: Di Paolo.
AVAR: Di Bello.