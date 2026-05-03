La Roma domani affronterà allo Stadio Olimpico la Fiorentina, gara valida per la 35esima giornata di Serie A, con i giallorossi che cercheranno di rimanere attaccati al treno Champions.

Pagine Romaniste (M. O. Ndiaye) – La partita di domani contro i Viola, per i giallorossi sarà importantissima per rimanere ancora attaccati al gruppo Champions. Dopo il pareggio di ieri del Como contro il Napoli, i lariani sono attualmente quinti a +1 sui giallorossi, ma il distacco più grande è con la Juventus, quarta, che oggi giocherà contro il Verona e che in caso di vittoria potrà staccare la squadra di Gasperini a +6.

ROMA-FIORENTINA, DOVE VEDERLA

Roma-Fiorentina sarà visibile su DAZN, ma anche su Sky al canale 251 e su Now Tv.

ARBITRA ZUFFERLI. AL VAR DI PAOLO

Il match contro la Fiorentina, sarà diretto da Zufferli, Rossi-Ceccon ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Rapuano. In sala VAR ci sarà Di Paolo, coadiuvato da Di Bello nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen.

A disp.: De Marzi, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Angelino, Tsimikas, Rensch, Koné, Venturino, Zaragoza, Vaz, Dybala.

All.: Gian Piero Gasperini.

In dubbio: Rensch, Tsimikas, Zaragoza.

Diffidati: Mancini.

Squalificati: El Aynaoui.

Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Pellegrini.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Solomon, Gudmundsson.

A disp.: Christensen, Lezzerini, Rugani, Kouadio, Kospo, Parisi, Fabbian Brescianini Fazzini, Braschi, Kean.

All.:Paolo Vanoli.

In dubbio:

Diffidati:

Squalificati:

Indisponibili: Piccoli, Fortini, Kean.

Arbitro: Zufferli.

Assistenti: Rossi-Ceccon.

IV UOMO: Rapuano.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Di Bello.