La Roma, oltre all’attacco, in questa sessione di calciomercato ha intenzione di migliorare anche le corsie laterali di centrocampo e uno dei nomi in cima alla lista dei giallorossi è Matteo Ruggeri.

Addio Ruggeri? I tifosi dell’Atletico fanno muro

La società giallorossa da diverse settimane sembrerebbe essere sulle tracce del terzino/esterno sinistro dell’, reduce da un’ottima stagione inin cui ha creato anche un bel legame con la tifoseria. Il suo posto nei Colchoneros però, negli ultimi giorni è a rischio, dopo che la squadra spagnola ha deciso di acquistare Alejandro Grimaldo dalanche lui terzino sinistro.

come viene chiamatoper il suo stile di gioco aggressivo, tra casa e mare. Nei commenti sotto al post, i tifosi dell’Atletico hanno mostrato tutto il loro affetto verso il terzino italiano: “Uno di noi!”, “Non te ne andare, sei il nostro futuro anche con Grimaldo!”, “Non è possibile avere un’aura più grande di lui”, “Ruggeri non si tocca” e altri messaggi simili di stima e affetto per l’italiano.