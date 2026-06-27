La Roma, oltre all’attacco, in questa sessione di calciomercato ha intenzione di migliorare anche le corsie laterali di centrocampo e uno dei nomi in cima alla lista dei giallorossi è Matteo Ruggeri.La società giallorossa da diverse settimane sembrerebbe essere sulle tracce del terzino/esterno sinistro dell’Atletico Madrid, reduce da un’ottima stagione in Spagna in cui ha creato anche un bel legame con la tifoseria. Il suo posto nei Colchoneros però, negli ultimi giorni è a rischio, dopo che la squadra spagnola ha deciso di acquistare Alejandro Grimaldo dal Bayer Leverkusen, anche lui terzino sinistro.