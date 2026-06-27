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Calciomercato Roma, i tifosi dell’Atletico blindano Ruggeri: “Non te ne andare. Sei uno di noi”

Redazione
Pubblicato 8 ore fa il 27/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, i tifosi dell’Atletico blindano Ruggeri: “Non te ne andare. Sei uno di noi”

La Roma, oltre all’attacco, in questa sessione di calciomercato ha intenzione di migliorare anche le corsie laterali di centrocampo e uno dei nomi in cima alla lista dei giallorossi è Matteo Ruggeri.

La società giallorossa da diverse settimane sembrerebbe essere sulle tracce del terzino/esterno sinistro dell’Atletico Madrid, reduce da un’ottima stagione in Spagna in cui ha creato anche un bel legame con la tifoseria. Il suo posto nei Colchoneros però, negli ultimi giorni è a rischio, dopo che la squadra spagnola ha deciso di acquistare Alejandro Grimaldo dal Bayer Leverkusen, anche lui terzino sinistro.

Addio Ruggeri? I tifosi dell’Atletico fanno muro

Intanto sui social, però, l’Atletico racconta l’estate del Tigre, come viene chiamato l’ex Atalanta per il suo stile di gioco aggressivo, tra casa e mare. Nei commenti sotto al post, i tifosi dell’Atletico hanno mostrato tutto il loro affetto verso il terzino italiano: “Uno di noi!”“Non te ne andare, sei il nostro futuro anche con Grimaldo!”“Non è possibile avere un’aura più grande di lui”, “Ruggeri non si tocca” e altri messaggi simili di stima e affetto per l’italiano.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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