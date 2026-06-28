Roma, Gasperini attende il confronto con i Friedkin: previsto un vertice con Ryan

Con la scadenza del 30 giugno ormai imminente, la Roma prosegue la pianificazione delle prossime mosse senza particolare apprensione per gli obblighi legati al Settlement Agreement.

In programma un incontro tra Ryan Friedkin e Gasperini

Secondo quanto riferito da Filippo Biafora de Il Tempo, il vicepresidente Ryan Friedkin è atteso nelle prossime ore in Italia. Salvo modifiche dell’ultimo momento, è previsto un nuovo incontro con Gian Piero Gasperini, che dovrebbe svolgersi lontano da Roma. Il faccia a faccia servirà a fare il punto sulla strategia del club in vista della sessione estiva di mercato e sulla programmazione della stagione 2026/27. L’obiettivo è definire le priorità tecniche e condividere le prossime decisioni che accompagneranno la costruzione della nuova Roma.