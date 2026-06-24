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Calciomercato Roma, in arrivo due offerte dall’Arabia per Soulé

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 24/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, in arrivo due offerte dall’Arabia per Soulé

Pronti 30 milioni per la Roma e un contratto sostanzioso per Soulé dall’Arabia Saudita. Le parti in causa riflettono, con l’argentino che potrebbe essere sacrificato.

Secondo quanto riporta Il Romanista, l’Al-Ahli e un altro club del campionato saudita sono pronti a recapitare alla Roma un’offerta per Matias Soulé nelle prossime ore. I giallorossi valuteranno le proposte, pur senza l’intenzione di svendere il fantasista argentino, considerato cedibile solo per una cifra in grado di generare una plusvalenza favorevole.

L’offerta araba per Soulé

Le due compagini saudite metteranno sul piatto circa 30 milioni come prima proposta. Per il classe 2003 è invece pronto un ricchissimo contratto. La Roma proverà ad alzare la richiesta.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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