Calciomercato Roma, in arrivo due offerte dall’Arabia per Soulé

Pronti 30 milioni per la Roma e un contratto sostanzioso per Soulé dall’Arabia Saudita. Le parti in causa riflettono, con l’argentino che potrebbe essere sacrificato.
Secondo quanto riporta Il Romanista, l’Al-Ahli e un altro club del campionato saudita sono pronti a recapitare alla Roma un’offerta per Matias Soulé nelle prossime ore. I giallorossi valuteranno le proposte, pur senza l’intenzione di svendere il fantasista argentino, considerato cedibile solo per una cifra in grado di generare una plusvalenza favorevole.