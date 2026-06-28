Mondiali 2026 – I giocatori della Roma ai sedicesimi, quando e dove vederli

Si inizia con i sedicesimi di finale dei mondiali di calcio. In campo cinque romanisti, due di loro si affronteranno in una sfida da dentro o fuori. Ecco tutte le date e gli orari.

Oggi avranno inizio i turni a eliminazione diretta del mondiale americano con Sudafrica-Canada. I giocatori di proprietà della Roma presenti sono cinque: Manu Koné impegnato con la Francia, Donyell Malen con l’Olanda, Evan Ndicka con la Costa d’Avorio e Neil El Aynaoui e Anass Salah-Eddine con il Marocco, mentre la Turchia di Zeki Celik ha abbandonato la competizione ai gironi.

Gli incroci dei romanisti ai mondiali

La partita più interessante per i tifosi della Roma è anche la prima in ordine cronologico. Nella notte traitaliane andrà in scenaall’Estadio BBVA di Monterrey. Lo scontro trasarà visibile super tutti gli abbonati alla piattaforma.

Alle 19 del 30 giugno tocca invece a Ndicka, impegnato contro la Norvegia di Haaland all’AT&T Stadium di Arlington (Dallas). Anche in questo caso la diretta è su DAZN.

Subito dopo tocca alla Francia di Koné che affronterà la Svezia al MetLife Stadium di New York. Calcio d’inizio alle 23 nostrane, in questo caso alla diretta su DAZN si affianca anche la possibilità della visione in chiaro su Rai 1.

Ecco qui un prospetto finale delle sfide in questione:

Olanda – Marocco (Malen, El Aynaoui, Salah-Eddine), 30 giugno ore 3.00, DAZN

Costa d’Avorio – Norvegia (Ndicka), 30 giugno ore 19.00, DAZN

Francia – Svezia (Koné), 30 giugno ore 23.00, DAZN e Rai 1

Per chi è interessato, qui l’intero tabellone.