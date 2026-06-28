Roma, futuro di Soulé in bilico: spunta l’interesse dall’Arabia Saudita

Il futuro di Matías Soulé potrebbe presto aprirsi a nuovi scenari di mercato. Secondo quanto riferito dalla giornalista Eleonora Trotta sul proprio profilo X, alcuni intermediari vicini alla Roma sarebbero al lavoro per convincere l’esterno argentino a valutare un trasferimento in Arabia Saudita.Al momento non sono stati resi noti i dettagli relativi al club interessato, ma questo interesse conferma come il talento argentino, classe 2003, continui ad attirare l’attenzione anche al di fuori del panorama calcistico europeo. La decisione finale spetterà ora al giocatore, che dovrà scegliere se prendere in considerazione l’opportunità di trasferirsi nel campionato saudita oppure proseguire il proprio percorso in Europa.