Futuro di Manu Koné: si raffredda l’ipotesi Premier League

Il destino di Manu Koné resta ancora tutto da definire. Il centrocampista figura tra i possibili sacrificati per consentire al club di rispettare i parametri del fair play finanziario imposti dalla UEFA.

L’Atletico Madrid resta alla finestra

Tra le società interessate c’è l’Atletico Madrid, anche se il giocatore avrebbe dato priorità a un trasferimento in Premier League. Negli ultimi mesi il suo profilo era stato seguito con attenzione da Arsenal e Chelsea, ma entrambe le squadre inglesi sembrano aver orientato le proprie strategie verso altri obiettivi.

L’Arsenal avrebbe intensificato i contatti per Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona, dopo aver valutato anche Bruno Guimaraes. Il Chelsea, invece, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, avrebbe deciso di concentrarsi su Granit Xhaka. Lo svizzero accoglierebbe con favore la possibilità di ritrovare Xabi Alonso, con cui ha già lavorato durante l’esperienza al Bayer Leverkusen, e avrebbe manifestato il desiderio di fare ritorno a Londra, dichiarandosi disposto ad accettare qualsiasi proposta contrattuale.