Il Mondiale di Donyell Malen fin qui non sta andando come da pronostico, con il bomber giallorosso, che non è ancora riuscito a sbloccarsi con la nazionale olandese.

L’attaccante, infatti, dall’inizio del Mondiale, non ha ancora trovato la via del gol durante le 3 apparizioni nel girone F, che gli Oranje hanno dominato, qualificandosi per primi ai sedicesimi, dove Malen ritroverà un compagno di squadra della Roma, Neil El Aynaoui con il suo Marocco.

De Boer: “Speravamo che Malen segnasse, purtroppo non è successo”

La leggenda olandese Frankha detto la sua a ‘ Voetbalprimeur ‘ sul momento difficile che sta vivendo l’attaccante giallorosso.

“Non credo abbia giocato male. Speravamo che Malen segnasse, purtroppo non è successo. Ci ha provato ed è stato attivo, è stato semplicemente sfortunato nei minuti finali”.

Ma le difficoltà realizzative di Malen in queste ultime tre partite, secondo l’ex allenatore dell’Inter, partono dall’amichevole con l’Algeria e gli errori grossolani evidenziati dai media:

“Tutto è iniziato con l’occasione sprecata contro l’Algeria al De Kuip. Sembra che lo tormenti un po’, sembra che pensi troppo. Per questo sarebbe stato bello se avesse segnato due gol ora. Però non ha giocato male”.