Serie A, la Juve frena col Verona già retrocesso: Roma a -4 dalla Champions

Per la Roma il week-end perfetto: dopo il Como si ferma anche la Juventus

Allo Stadium va in scena Juventus–Verona, con gli scaligeri già retrocessi e che non devono chiedere nulla al campionato. Situazione completamente diversa per i padroni di casa che invece sono obbligati a vincere per allungare sulle contendenti al quarto posto ed alimentare le speranze di una possibile rimonta al secondo posto, visti anche gli scivoloni di Milan e Napoli.

Match che prende una piega inaspettata con gli ospiti che approfittano di un errore difensivo della retroguardia bianconera e si portano sorprendentemente sullo 0-1 momentaneo con Bowie. Juventus che troverà il pareggio nella ripresa con una grande punizione di Vlahovic. Da segnalare anche un palo clamoroso dei padroni di casa nel recupero.