Serie A, la Juve frena col Verona già retrocesso: Roma a -4 dalla Champions

Per la Roma il week-end perfetto: dopo il Como si ferma anche la Juventus
Allo Stadium va in scena Juventus–Verona, con gli scaligeri già retrocessi e che non devono chiedere nulla al campionato. Situazione completamente diversa per i padroni di casa che invece sono obbligati a vincere per allungare sulle contendenti al quarto posto ed alimentare le speranze di una possibile rimonta al secondo posto, visti anche gli scivoloni di Milan e Napoli.La partita
Match che prende una piega inaspettata con gli ospiti che approfittano di un errore difensivo della retroguardia bianconera e si portano sorprendentemente sullo 0-1 momentaneo con Bowie. Juventus che troverà il pareggio nella ripresa con una grande punizione di Vlahovic. Da segnalare anche un palo clamoroso dei padroni di casa nel recupero.Occasione ghiottissima per la Roma che, vincendo domani del monday-night dell’Olimpico contro la Fiorentina, potrebbe portarsi a -1 dalla Champions.