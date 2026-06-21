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Mondiale, il Belgio in 10 si deve accontentare di un pari: l’Iran sogna la qualificazione ai sedicesimi

Redazione
Pubblicato 11 ore fa il 21/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mondiale, il Belgio in 10 si deve accontentare di un pari: l’Iran sogna la qualificazione ai sedicesimi

Il Belgio si deve accontentare di un pari contro un Iran che sogna la qualificazione ai sedicesimi di finale. 

La sfida tra Belgio e Iran del girone G termina con uno 0 a 0 che lascia con l’amaro in bocca gli uomini allenati da Rudi Garcia, che nel finale sono rimasti anche in 10 per via dell’espulsione di Ngoy. Dall’altra parte invece questo punto guadagnato fa sognare la nazionale iraniana, che può puntare ad una storica qualificazione ai sedicesimi.

Qualificazione ai sedicesimi ancora da decidere nel girone G

Con questo pari infatti la situazione qualificazione nel girone è ancora tutta da definire, con Belgio e Iran attualmente a 2 punti e Nuova Zelanda ed Egitto a 1 punto, in attesa del match che si terrà alle 3 di notte italiane.

 

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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