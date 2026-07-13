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Dybala dopo il rinnovo: “La Roma è un privilegio. Ci vediamo all’Olimpico”

Guido Rufino
Pubblicato 5 ore fa il 13/07/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Dybala dopo il rinnovo: “La Roma è un privilegio. Ci vediamo all’Olimpico”

Paulo Dybala e la Roma ancora insieme. Dopo l’annuncio ufficiale del rinnovo di contratto fino al 2027, il fantasista argentino ha affidato ai canali del club le sue prime parole.

L’emozione del rinnovo

Subito dopo la firma sul nuovo contratto, Dybala ha espresso tutta la propria soddisfazione per la permanenza nella Capitale. “La Roma è un privilegio”, ha dichiarato l’argentino, sottolineando quanto sia speciale poter continuare a indossare la maglia giallorossa anche nelle prossime stagioni. Ecco le sue parole:

Paulo Dybala, sarà il tuo quinto anno alla Roma. Mai un dubbio, mai un momento di riflessione.

“Esatto, la storia continua. Era quello che volevamo tutti: il club, io, i tifosi. Sono contento di giocare un’altra stagione qui, un altro anno in questa città e in questo paese. Per me è un privilegio continuare a indossare la maglia della Roma”.

Cosa significa la Roma per te, Paulo?

“Roma significa molto: responsabilità, onore, bellezza. Ci sono anche tante ragioni personali per cui voglio rimanere qui e difendere questi colori. Come ho detto, è un grande onore. Sono felice di spendere questo anno con voi, di rivedervi all’Olimpico e in tutte le altre città che visiteremo in trasferta. E oltretutto, non vedo l’ora di riascoltare quella “musichetta” che tutti aspettiamo. Ci guarderemo tutti, noi dal campo, voi dagli spalti, e noi saremo molto orgogliosi di quello che faremo in queste notti di Champions”.

https://x.com/officialasroma/status/2076663485052658042?s=46

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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